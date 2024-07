Cianorte e Nova Iguaçu ganham fora de casa e ficam perto das oitavas da Série D

Cianorte-PR e Nova Iguaçu-RJ largaram na frente na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando foram realizados seis jogos pela rodada de ida do 'mata-mata'. Os dois venceram fora de casa e abriram vantagem para o jogo de volta que acontecerá no próximo fim de semana.

O Cianorte fez 3 a 1 em cima do Costa Rica-MS, atuando no Laertão, interior do Mato Grosso do Sul. Agora poderá perder na volta, no Paraná, por até um gol de diferença para chegar às oitavas. O Costa Rica precisa vencer por três gols ou então por dois e levar a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

Como são jogos de ida e volta, o que vale é o placar agregado. No caso do Nova Iguaçu, que venceu por 1 a 0 o CRAC, em Catalão (GO), vai atuar em casa com a vantagem do empate. Os goianos precisam vencer por dois gols de diferença, ou devolver o placar mínimo e decidir a vaga nos pênaltis.

Dois times abriram vantagem como mandantes. Um deles é o Atlético-CE que no estádio Domingão fez 1 a 0 em cima do Itabaiana-SE. Quando fizer o jogo de volta no Sergipe, o time cearense poderá jogar pelo empate. O Itabaiana precisa vencer por dois gols de diferença.

Outro que venceu diante de sua torcida foi o Itabuna-BA que bateu por 1 a 0 o Anápolis-GO. Na volta, no interior de Goiás, o Anápolis terá que ganhar por dois gols.

Dois jogos terminaram empatados, em princípio, com vantagem para os visitantes. Num duelo nordestino, em Arapiraca (AL), ASA e Treze-PB ficaram no 1 a 1. Quem vencer na volta, na Paraíba, vai seguir adiante. O mesmo vale para River-PI e Porto Velho-RO que empataram por 2 a 2 no Albertão, em Teresina (PI). A vaga ficará com quem vencer na volta, em Rondônia. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Confira os jogos de ida do mata-mata:

DOMINGO

ASA-AL 1 x 1 Treze-PB

Atlético-CE 1 x 0 Itabaiana-SE

Costa Rica-MS 1 x 3 Cianorte-PR

River-PI 2 x 2 Porto Velho-RO

CRAC-GO 0 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Itabuna-BA 1 x 0 Anápolis-GO