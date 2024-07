Novorizontino encara Paysandu para terminar rodada dentro do G-4 da Série B

Apenas uma partida irá movimentar a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Jogando no estádio da Curuzu, em Belém, às 18h30, Paysandu e Novorizontino se enfrentam em momentos opostos dentro da tabela, mas com o mesmo objetivo: voltar a vencer. O time paulista quer voltar ao G-4, enquanto os rivais querem seguir longe da zona de rebaixamento.

O Novorizontino chega embalado por sete jogos sem derrota, mas na rodada passada não conseguiu sair do empate sem gols com o Operário-PR. De qualquer forma, aparece com 27 pontos e se vencer, terminará a rodada dentro do G-4. O rival, por sua vez, vinha de duas vitórias seguidas, mas no último jogo perdeu para o Brusque, por 1 a 0, e por isso está estacionado com 23 pontos no meio da tabela. O Botafogo-SP, primeiro time dentro do Z-4, tem 18.

Já o duelo entre Goiás e Amazonas, que também seria disputado nesta segunda-feira, foi adiado para ajustes na tabela, já que o time goiano entra em campo na terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, quando visita o São Paulo, no estádio do MorumBis.

A 18ª rodada será encerrada na terça-feira com o duelo entre Avaí e Botafogo-SP, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 21h. Os donos da casa tentam acabar com um longo jejum de vitórias para seguir na briga pelo G4, enquanto os paulistas querem sair da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 18ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Avaí x Botafogo

ADIADO

Goiás x Amazonas