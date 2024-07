Toto Wolff pede desculpas a George Russell na Mercedes após desclassificação no GP da Bélgica

A vitória e festa na última corrida antes da parada de meio de ano para descanso terminou com frustração para George Russell no GP da Bélgica de Fórmula 1. Pouco tempo após celebrar uma dobradinha com Lewis Hamilton no circuito de Spa-Francorchamps, o piloto foi comunicado sobre irregularidades do carro da Mercedes e desclassificado. O chefão da escuderia, Toto Wolff, pediu desculpas ao inglês e admitiu a culpa.

Russell fez uma estratégia ousada na Bélgica, apostando em apenas uma parada, e terminou na frente do heptacampeão por milésimos de segundos, segurando a forte pressão no fim. Mas a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) comunicou a Mercedes que o carro do piloto não obedecia o regulamento técnico após apresentar 1,5 quilo a menos na inspeção de pesagem.

"Temos de assumir a nossa desqualificação. Nós claramente cometemos um erro e precisamos garantir que aprendemos com isso", admitiu Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes. "Nós iremos embora, avaliaremos o que aconteceu e entenderemos o que deu errado. Perder uma dobradinha é frustrante e só podemos pedir desculpas a George, que fez uma corrida tão forte", assumiu a culpa, em comunicado.

Apesar de admitir o erro com Russell, Wolff fez questão de frisar a evolução que a Mercedes continua apresentando após largada de temporada muito ruim na Fórmula 1. Ver seus dois pilotos, com estratégias distintas, andando na frente, é uma prova que conseguiram ajustar o carro.

"Apesar da desqualificação, há muitos pontos positivos que podemos tirar deste fim de semana. Tínhamos um carro que foi a referência na corrida de hoje em duas estratégias diferentes. Há apenas alguns meses, isso seria inconcebível", afirmou Wolff, satisfeito com o rendimento de seus dois pilotos e confiante em reta final de temporada ainda melhor.

A Fórmula 1 volta no dia 25 de agosto, para o GP da Holanda, no circuito de Park Zandvoort. Serão mais 10 provas para fechar a temporada, com a Mercedes tentando chegar ao Top 3 do Mundial de Construtores. Está com 266 pontos, atrás de Red Bull (408), McLaren (366) e Ferrari (345).

"Entramos nas férias de verão tendo vencido três das últimas quatro corridas. Vamos tentar voltar após o fechamento rejuvenescidos e com o objetivo de manter nossa trajetória positiva", concluiu o dirigente.