Guarani confirma Allan Aal na vaga de Pintado como quarto técnico nesta Série B

O Guarani está sob nova direção. Na manhã desta segunda-feira, o clube confirmou a chegada do técnico Allan Aal para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo comandante, que é o quinto da temporada e o quarto apenas na competição nacional, chega para a vaga de Pintado e com a missão de tentar salvar o time do rebaixamento.

"Allan Aal é o novo técnico do Guarani para a sequência da Série B. O treinador de 45 anos assume o Bugre pela segunda vez e inicia os trabalhos no clube a partir desta segunda-feira", confirmou o Guarani nas redes sociais.

Aos 45 anos, Allan Aal estava livre no mercado desde a saída do Náutico em maio e irá fazer sua segunda passagem pelo estádio Brinco de Ouro. Em 2021, quando comandou o Guarani pela primeira vez, ficou à frente da equipe por 13 jogos durante o Paulistão e acabou demitido após a eliminação nas quartas de final para o Mirassol.

Aal começou a carreira na base do Coritiba e, além do Guarani e do Náutico, tem passagens por Portuguesa, Paraná, Cuiabá, CRB, Novorizontino e Vila Nova. Neste ano, foi vice-campeão do Pernambucano.

Vale lembrar que apenas nesta Série B ele será o quarto comandante do Guarani. Antes passaram Pintado, Claudinei Oliveira e Júnior Rocha. E o quinto na temporada, já que Umberto Louzer também passou pelo cargo no começo do ano.

O Guarani voltou a vencer após 13 jogos de jejum na mão do interino Marcelo Cordeiro. Agora, Allan Aal tentará manter o embalo para buscar salvar o time campineiro do rebaixamento. Apesar da vitória, a equipe segue na lanterna da Série B com 11 pontos somados em 18 jogos.