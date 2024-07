Entenda a regra polêmica que fez Rafaela Silva perder bronze no judô em Paris-2024

A judoca brasileira Rafaela Silva ficou muito perto de conquistar a medalha de bronze na Olimpíada de Paris-2024. Na disputa pela terceira posição, contra a japonesa Haruka Funakubo, ela levou a luta até o golden score, que se estendeu por quase cinco minutos. A derrota só foi confirmada depois que a arbitragem puniu a brasileira por um movimento irregular no tatame.

Na imagem é possível ver a judoca brasileira caindo e projetando a cabeça para frente do corpo, tocando a testa no tatame antes do restante do corpo. Pelas regras no judô, esse é um movimento considerado irregular e causa a eliminação do atleta na luta.

A explicação para essa punição severa é que o competidor não pode usar a cabeça para tentar ter mais força e encaixar um golpe no adversário. Além disso, há a explicação de que o movimento pode ser perigoso para o judoca, por concentrar um peso grande em seu pescoço. Por isso, é proibido para preservar a integridade física do lutador.

Mais cedo, na semifinal masculina, outro atleta também foi punido pelo mesmo movimento e foi eliminado da disputa pela medalha de ouro.