Federação investiga e cita 'disputa política' após argelino não enfrentar lutador em Paris-2024

O lutador argelino Messaoud Redouane Dris pode ser desclassificado da disputa pelo Judô nos Jogos Olímpicos de 2024. O atleta deveria lutar nesta segunda-feira contra Tohar Butbul, de Israel. Dris, porém, não apareceu para a luta, por, segundo a Federação da Argélia, estar 400g acima do peso para a categoria de até 73kg.

No entanto, O Comitê Olímpico de Israel alega que o argelino não compareceu por motivações políticas. Em nota, a presidente afirmou que a situação é uma "vergonha" e pediu que a delegação da Argélia seja punida. A Federação Internacional de Judô vai investigar o caso e pode desclassificar Messaoud Redouane Dris.

Por não ter comparecido à luta, o atleta argelino teve a derrota decretada por Ippon - pontuação mais alta do judô. Com isso, Tohar Butbul venceu a disputa confirmando a sua sequência na competição.

A Federação argelina saiu em defesa do lutador argelino nessa questão. A entidade entrou no circuito e afirmou que problemas de sobrepeso podem acontecer com qualquer atleta argumentou.

Dris ainda contou com o apoio da patrocinadora da delegação da Argélia. "Dris conquistou o respeito de todos. Honra e a causa (palestina) vêm antes de qualquer outra coisa", disse a Mobilis, de acordo com a Reuters. A imprensa local também prestigiou o atleta.