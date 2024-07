Gabigol nega acerto com o Palmeiras e bate-boca com jornalista nas redes sociais

ídolo do Flamengo, Gabigol está com o futuro incerto no clube carioca. É bem verdade que o goleador já teve mais prestígio no Rio, seja na equipe ou até mesmo com a torcida rubro-negra. Com isso, diversos tem sido os rumores sobre a sua iminente saída do time da Gávea, com quem tem contrato até o fim deste ano.

A notícia mais recente acabou causando polêmica. Durante um bate-papo sobre o futuro do camisa 99 no programa Domingol, da CNN Brasil, o jornalista Benjamin Back cravou que ele já tem acerto com o Palmeiras. Fato é que Gabigol ainda não renovou seu vínculo com o Flamengo, num momento de impasse e eventual desgaste com a diretoria rubro-negra.

"A informação que eu tenho: Abel Ferreira morre de amores pelo Gabigol. Pediu o Gabigol. Gabigol acertou com o Palmeiras", disse o comunicador neste domingo, dia 28. O trecho foi publicado no site oficial da CNN Brasil.

"Gabigol está chateado com a direção do Flamengo, que acha que poderiam de repente ter interferido em relação ao Tite, para poder escalar mais e a diretoria não faz isso. Quem tem autonomia para escalar o Flamengo é o Tite", continuou, referindo-se à pouco utilização de Gabigol em comparação a Pedro, por exemplo.

Nesta segunda-feira, o atacante foi às redes responder ao jornalista. Em seu perfil do X (antigo Twitter), o jogador escreveu: "Mentiroso! Quer aparecer? Te dou essa moral também!"

Cerca de 13 minutos depois, Back respondeu ao flamenguista: "Arrogante! Eu quero aparecer né? Kkkkkk! Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite se f...! Eu que postei foto querendo diminuir o Zico! Eu que estava com camisa do rival e "vazou" sem querer! Estou andando pra você!"

Enquanto ainda não tem uma definição sobre seu futuro, Gabigol ainda tem de lidar com algumas outras questões extracampo. Das polêmicas recentes envolvendo seu nome estão a insatisfação com a pouca utilização por parte de Tite, a suspensão por doping e a foto em que usa uma camisa do Corinthians, que esquentou os boatos sobre um possível acerto com o clube alvinegro e culminou com a perda da camisa número 10 do Flamengo, que um dia pertenceu a Zico.