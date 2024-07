Novorizontino derruba invencibilidade do Paysandu na Curuzu e é vice-líder da Série B

O Novorizontino mostrou porque é o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, fez 3 a 1 no Paysandu, derrubando invencibilidade adversária de mais de um ano no estádio da Curuzu, em Belém (PA). A partida foi válida pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno.

A última derrota do Paysandu na Curuzu tinha sido há mais de um ano, em 1º de julho de 2023, quando perdeu para o Brusque, por 2 a 0, na Série C do Campeonato Brasileiro. Em 18 jogos até então, teve 13 vitórias e cinco empates. O Paysandu também sofreu a segunda derrota seguida na Série B e aparece em 14º lugar com 23 pontos.

O Novorizontino agora está há oito jogos invicto, com quatro vitórias e quatro empates. Fora de casa, são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Com a campanha, assumiu a vice-liderança com 30 pontos, três a menos do que o Santos.

O Paysandu não demorou para chegar ao ataque e finalizou com perigo com Cazares, que acertou a rede pelo lado de fora. O Novorizontino respondeu com cruzamento perigoso de Léo Tocantins e chute de fora da área de Neto Pessoa. Cazares voltou a assustar em cobrança de falta, mas Jordi defendeu bem.

Depois, o Novorizontino teve grande chance de abrir o placar, mas Rodolfo perdeu dentro da área. Aos 33 minutos, quem abriu o placar foi o Paysandu, com Ruan Ribeiro, que entrou ainda no primeiro tempo após contusão de Nicolas. Após recuada, o atacante pressionou o goleiro Jordi na meia-lua, que demorou muito para afastar. Ruan deu um carrinho, ficou com a bola e levantou rápido para mandar para o gol.

O Novorizontino tentou não se abalar e conseguiu empatar antes do intervalo. Rodolfo sofreu pênalti ao ser derrubado por Wanderson. O próprio atacante foi para a cobrança e converteu aos 48 minutos.

Na volta para o segundo tempo, o Paysandu tentou voltar à frente do placar com Val Soares, Cazares e Paulinho Bóia. Mas quem marcou novamente foi o Novorizontino, aos 38 minutos. Lucca recebeu bom passe na meia-lua, cortou o adversário e chutou colocado no ângulo.

O Paysandu exerceu pressão no fim e quase empatou em chute de longe de Netinho, mas Jordi fez grande defesa. Carlão também perdeu grande chance após cruzamento na área. Em rápido contra-ataque, o Novorizontino fechou o placar aos 50 minutos, com chute da meia-lua de Waguininho, no canto direito do goleiro.

O Novorizontino é o primeiro a entrar em campo pela 19ª rodada. No domingo, às 18h30, recebe o Goiás no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na segunda-feira, às 21h, é a vez do Paysandu visitar o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 3 NOVORIZONTINO

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior, Wanderson, Carlão e Kevyn; João Vieira, Val Soares (Netinho) e Cazares (Robinho); Paulinho Bóia (Esli García), Jean Dias (Juninho) e Nicolas (Ruan Ribeiro). Técnico: Hélio dos Anjos.

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Waguininho; Igor Formiga (Marlon), Willian Farias (Geovane), Eduardo e Reverson; Rodolfo (Lucca), Léo Tocantins (Danilo Barcelos) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Ruan Ribeiro, aos 33, e Rodolfo, aos 48 minutos do primeiro tempo. Lucca, aos 37, e Waguininho, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Vieira (Paysandu). Igor Formiga e Marlon (Novorizontino).

ÁRBITRO - Paulo José Souza Mourão

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).