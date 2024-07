Surfista japonês responde Gabriel Medina em português após eliminação nas oitavas de final

Eliminado por Gabriel Medina nas oitavas de final do surfe na Olimpíada de Paris, o japonês Kanoa Igarashi comentou uma publicação feita pelo brasileiro em suas redes sociais. Nesta segunda-feira, após a vitória por 17,40 a 7,04, Gabriel Medina postou a foto que viralizou da sua comemoração depois uma onda praticamente perfeita, com a legenda: "Tudo posso naquele que me fortalece".

Entre os inúmeros comentários, um chamou a atenção. Em português, Kanoa Igarashi "reclamou" que Gabriel Medina não deixou passar nenhuma onda. "P*** nem deixou uma para gente kkkkk (rir para não chorar)", escreveu o japonês.

Kanoa Igarashi viu suas redes sociais serem invadidas pelos brasileiros depois da derrota em Teahupoo. Isso porque o japonês havia provocado Gabriel Medina após levar a melhor na semifinal dos Jogos de Tóquio, em 2021.

"É triste quando isso acontece. Têm coisas que não dá para entender, mas tinha que ser assim", lamentou Medina, na época.

"Bla bla bla (emoji chorando de rir). Chora Chora q tou feliz! Hehehehe", escreveu Igarashi no X, antigo Twitter, depois que Medina reclamou do critério dos juízes. O japonês terminou com a medalha de prata em 2021.

O próprio Time Brasil resgatou a postagem feita por Kanoa Igarashi depois da vitória incontestável de Gabriel Medina, que enfrenta João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final da Olimpíada. "Chora chora q tou feliz! Hehehehe" foi a resposta do Time Brasil à mensagem do japonês em 2021.