Esgrimista do Egito revela gravidez de 7 meses após eliminação em Paris-2024

A esgrimista egípcia Nada Hafez foi eliminada nas oitavas de final da disputa do sabre, mas a Olimpíada de Paris-2024 vai ficar marcada na memória por um motivo especial. Depois de perder para a sul-coreana Jeon Hayoung por 15 a 7, a atleta do Egito foi até as redes sociais e revelou que participou dos Jogos grávida de 7 meses.

"O que parece para você como duas pessoas na pista, na verdade eram três: eu, minha adversária e meu bebezinho que ainda não chegou ao nosso mundo. Orgulho que enche meu ser. Sou três vezes olímpica, mas desta vez foi diferente, carregando um pequeno olímpico", contou Nada Hafez.

A gestação acabou interferindo na preparação para a Olimpíada. A atleta egípcia disse que conseguiu superar os desafios físicos e emocionais com o apoio da família.

"Meu bebê e eu tivemos nossa cota de desafios, tanto físicos quanto emocionais. A montanha-russa da gravidez é difícil por si só, mas ter que lutar para manter o equilíbrio entre a vida e os esportes foi nada menos que extenuante, mas valeu a pena. Tenho sorte de ter compartilhado a confiança do meu marido (Ibrahim Ihab) e da minha família para poder chegar até aqui", finalizou.

Antes de Paris, Nada Hafez havia participado de duas edições dos Jogos Olímpicos: Rio-2016 e Tóquio, em 2021.