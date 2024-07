Carlos Sainz mostrou muito otimismo ao falar pela primeira vez como piloto da Williams Racing. O espanhol de 29 anos deixará a Ferrari no final do ano para assumir o lugar do americano Logan Sergeant na escuderia britânica na Fórmula 1. Ele formará dupla com Alexander Albon.

"Estou muito feliz em anunciar que me juntarei à Williams Racing a partir de 2025. Não é segredo que o mercado de pilotos deste ano tem sido excepcionalmente complexo por várias razões e que levei algum tempo para anunciar minha decisão. No entanto, estou totalmente confiante de que Williams é o lugar certo para eu continuar minha jornada na Fórmula 1", disse o espanhol. Feliz pelo desfecho das negociações, ele comentou sobre a nova fase.

"Estou extremamente orgulhoso de me juntar a uma equipe tão histórica e bem-sucedida, onde muitos dos meus heróis de infância dirigiram no passado e deixaram sua marca em nosso esporte. O objetivo final de trazer a Williams de volta para onde pertence, na frente do grid. Esse é um desafio que eu abraço com entusiasmo e positividade."

Sainz assinou com a Williams até 2026. Ele esteve na mira da Alpine e da Kick Sauber, mas optou pela escuderia britânica, que já contou com grandes pilotos, a exemplo de Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, e Ayrton Senna. Mercedes e Red Bull também cogitaram contratar o espanhol, mas o desejo não evoluiu.

"Estou convencido de que esta equipe tem todos os ingredientes certos para fazer história novamente e, a partir de 1º de janeiro, darei o meu melhor para impulsionar Williams para a frente ao lado de todos os membros da equipe. Eu realmente acredito que o núcleo de cada equipe de sucesso está entre seu pessoal e sua cultura. Williams é sinônimo de herança e corrida pura, as bases do projeto que está à nossa frente são muito fortes e estou realmente ansioso para fazer parte dele a partir do próximo ano", finalizou.

James Vowles, chefe de equipe da Williams, também comemorou o acerto com Sainz, que já venceu três corridas na carreira, o mais recente, o GP da Austrália. Foram 21 pódios, até o momento, pela Ferrari.

"Carlos se juntando à Williams é uma forte declaração de intenção de ambas as partes. Carlos demonstrou repetidas vezes que é um dos pilotos mais talentosos do grid, com pedigree vencedor de corrida, e isso sublinha a trajetória ascendente em que estamos. Carlos traz não apenas experiência e desempenho, mas também um impulso feroz para extrair mais da equipe e do carro: o ajuste é perfeito", afirmou Vowles.

Ainda com Sainz na Ferrari, a Fórmula 1 retorna no dia 25 de agosto para o GP da Holanda, no circuito de Park Zandvoort.