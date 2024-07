Leandro está de volta ao Flamengo

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo e considerado um dos grandes laterais de todo o futebol brasileiro, o ex-lateral direito Leandro está de volta ao clube em que fez história nos anos 80. O ídolo aceitou o convite do atual presidente do Flamengo Rodolfo Landim, para ser embaixador dos Consulados e Embaixadas rubro-negros.

"Esse título de embaixador é muito chique. É de muita responsabilidade, mas é ao mesmo tempo prazeroso demais, uma honra representar o Flamengo onde estiver, como sempre apoiei, passando meu apoio e minha torcida. Obrigado por tudo, nosso presidente mais vencedor", disse Leandro.