A dupla Carol Solberg e Bárbara Seixas derrotou a equipe da Lituânia, formada por Monika Paulikiene e Aine Raupelyte, por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/14, na Arena Torre Eiffel, e garatiram vaga nas oitavas. Dupla número um do ranking feminino, Duda e Ana Patrícia também passaram de fase. Elas venceram as espanholas Liliana Fernández e Paula Soria, por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 12 e 21 x 13. Os duelos ainda não foram definidos.