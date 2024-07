Marcus D'Almeida fez história mais uma vez. O arqueiro brasileiro, de 26 anos, venceu o japonês Fumiya Sato por 6 a 0, na tarde de ontem, na Esplanade des Invalides, no centro da capital francesa, e chegou às oitavas de final do tiro com arco em Olimpíadas pela segunda vez, sendo o único a alcançar esse feito no país.