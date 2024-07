Com uma descida perfeita, Pepê Gonçalves se classifica para a semifinal da canoagem slalom, no caiaque individual (K1), modalidade que é especialidade do atleta. A disputa da semifinal será amanhã, às 10h30 (de Brasília). Ana Sátila terminou entre os 18 melhores colocados da canoa individual (C1) e conseguiu uma vaga na próxima fase da canoagem slalom. A semi será hoje, às 10h30 (de Brasília).