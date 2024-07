Brasil faz história NA GINÁSTICA

O Brasil fez história na ginástica artística na Olimpíada de Paris. Na tarde de ontem, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Julia Soares conquistaram a medalha de bronze inédita na disputa por equipes, com um somatório de 164.497. Os Estados Unidos ficaram com o ouro, com 165.494, e a Itália com a prata, com 164.497.

A seleção ainda levou um susto quando Flavia Saraiva caiu das barras, bateu com o rosto no chão e abriu o supercílio, sangrando muito. Mas, nada irei parar as brasileiras.

A emoção foi até o último aparelho. O Brasil começou pelas assimétricas e ficou na quarta colocação. Logo depois veio a apresentação na trave e no solo. O resultado não foi o esperado e as meninas caíram para o sexto lugar.

O último aparelho foi o salto. Foi aí que brilhou a estrela de uma das maiores ginastas do mundo: Rebeca Andrade.

A atleta do Flamengo chamou a responsabilidade com um salto espetacular, garantindo um 15.100. Depois desse notão, as meninas ainda precisaram esperar o fim das apresentações das adversárias para poder comemorar.

O ouro já estava garantido para os Estados Unidos. Com isso, Brasil, Itália e Grã-Bretanha estavam na briga pela prata e bronze. A britânica Alice Kinsella precisava de 13,834 na trave para ultrapassar o Brasil e ficar com o bronze. Tirou 13.600. A italiana Angela Andreoli conseguiu 13.833, garantindo o prata. Dessa forma, as meninas do Brasil garantiram o bronze.