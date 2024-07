Perfil do Flamengo corta Júlia Soares de foto em homenagem à conquista do bronze em Paris-2024

A heroica e inédita medalha de bronze conquistada pela equipe feminina de ginástica do Brasil, nesta terça-feira, comoveu o País. Diversas foram as homenagens às atletas que somaram nota de 164,497, ficando atrás apenas de Itália (nota de 165,494) e Estados Unidos (nota de 171,296), que conquistaram prata e ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, respectivamente.

Porém, entre tantas homenagens, uma em especial chamou a atenção. O perfil oficial do Flamengo em inglês no X (antigo Twitter) cortou a ginasta Júlia Soares de uma foto em que parabeniza a conquista. A atitude não agradou a internautas, que comentaram sobre a 'falta de sensibilidade e respeito' por parte do clube carioca.

O Flamengo optou por editar a foto tirada pelo fotógrafo Ricardo Bufolin da CBG, pois Júlia é a única da equipe que não faz parte do elenco rubro-negro. A ginasta de apenas 18 anos que, inclusive, já tem seu nome batizando um movimento de entrada na trave, treina em Curitiba, no Centro de Excelência em Ginástica do Paraná (Cegin).

Alguns dos comentários na publicação foram: "Pq tiraram a Julia da foto?", "tá brincando que cortaram uma menina da foto", "vocês são patéticos de cortar uma integrante enquanto a vitória foi em equipe, e cada décimo contava. Melhorem", "Custava deixar a Julia na foto . Que péssimo isso!", entre outros.

Alguns internautas responderam dizendo que o fato de Júlia não ser atleta do Flamengo poderia render sanções judiciais por direito de imagem ao clube carioca.

Natural na capital paranaense, a atleta iniciou sua carreira no esporte ainda criança. Influenciada pelo pai a praticar alguma atividade física, resolveu seguir os passos de sua irmã mais velha, que já fazia ginástica, e começou a dar seus primeiros passos nos ginásios. Foi descoberta no esporte pela treinadora ucraniana Iryna Ilyashenko, atual técnica da seleção brasileira feminina de ginástica.

As finais individuais da ginástica de Paris-2024 estão previstas para acontecer nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, às 13 horas (horário de Brasília).