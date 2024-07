Botafogo pressiona, mas fica no empate com o Bahia no Engenhão pela Copa do Brasil

O Botafogo até tentou sair com a vantagem do Engenhão nesta terça-feira, mas teve que se contentar com o empate por 1 a 1 com o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. O time carioca foi melhor que o adversário, principalmente na segunda etapa, mas parou no goleiro Marcos Felipe e na falta de pontaria.

Com a igualdade, quem vencer na volta na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira, às 19 horas, avança de fase. Em caso de um novo empate, independentemente do placar, a decisão irá para os pênaltis.

O Botafogo iniciou a partida pressionando o Bahia no campo de ataque logo surtiu efeito. Com sete minutos, Igor Jesus cabeceou, Marcos Felipe deu rebote e Carlos Alberto abriu o marcador. Luiz Henrique por pouco não ampliou, mas Gabriel Xavier bloqueou na hora certa.

Com o passar do tempo, o time carioca começou dar a bola para os visitantes, que trocavam passes e tinham presença ofensiva. Abdicando do jogo cedo, o Botafogo começou a ter dificuldade de conter o ataque baiano. Jhon até salvou o chute de Arias, mas não evitou o gol de empate, aos 45, de Cauly, aparecendo livre na área para cabecear.

Na volta do intervalo, o Botafogo voltou com a estratégia de pressionar no primeiro minutos. Luiz Henrique bateu de bico e Marcos Felipe defendeu. Depois, Marlon Freitas teve a grande chance em cruzamento de Suárez, mas chutou por cima do gol. Com a marcação adiantada, os donos da casa tinham presença ofensiva, mas faltava pontaria e efetividade.

Tiquinho rolou para Igor Jesus e Marcos Felipe foi se tornando o destaque da partida com mais uma defesa. Do outro lado, o Bahia se contentou com o empate, pouco forçou os contra-ataques e gastou tempo quando pode. Na reta final, o Botafogo começou a ficar nervoso e com tomadas de decisões erradas, viu o empate permanecer até o apito final.