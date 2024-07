Corinthians aposta em tabu recente contra o Grêmio para avançar na Copa do Brasil

O Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Grêmio pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time do Parque São Jorge não perde para os gaúchos há nove partidas e aposta no tabu para avançar no torneio nacional.

A última derrota do Corinthians para o Grêmio aconteceu há seis anos, em 2018, quando o tricolor gaúcho bateu a equipe alvinegra por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Naquele ano, os gremistas também saíram vencedores no duelo em Itaquera, pelo mesmo placar, vitória mais recente da equipe do Rio Grande do Sul na capital paulista.

Há uma semana, Corinthians e Grêmio realizaram uma partida quente na Neo Química, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. O duelo foi marcado por muita reclamação por parte do time gaúcho, que reclamou da marcação do pênalti que possibilitou o time alvinegro empatar por 1 a 1, além de outras faltas. A partida terminou empatada por 2 a 2, com Rodrigo Garro marcando um golaço nos minutos finais.

O Corinthians demonstrou preocupação com a arbitragem para a partida desta quarta-feira. O clube enviou um ofício à CBF reclamando da escolha do árbitro Marcelo de Lima Henrique para apitar o jogo. A diretoria alvinegra alega que o profissional já trocou presentes com Renato Gaúcho, treinador adversário, quando completou mil partidas na carreira.

O técnico Ramón Díaz ainda não definiu o time que vai a campo nesta quarta. Com uma desgastante maratona de jogos, o treinador argentino preservou os atletas que iniciaram o duelo com o Atlético-MG no treino desta segunda-feira, com os jogadores realizando apenas um trabalho regenerativo. A tendência é que a escalação utilizada no domingo, com Fagner na lateral-direita, seja repetida. Cacá e Félix Torres disputam uma vaga na zaga.

A partida de volta acontece no dia 7 de agosto, no Couto Pereira, em Curitiba, local escolhido pela diretoria tricolor. O Grêmio ainda está impossibilitado de mandar jogos na arena em Porto Alegre por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GREMIO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Cacá (Félix Torres), André Ramalho e Hugo; Raniele, Alex Santana, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO - Marchesín; Rodrigo Ely, Geromel e Jemerson; João Pedro, Villasanti, Edenilson e Reinaldo; Pavon, Cristaldo e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).