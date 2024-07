Palmeiras vai pressionado e desfalcado ao Maracanã enfrentar Flamengo após tropeços

Derrotado por Fluminense e Vitória nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Palmeiras começa a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil pressionado. Para piorar a situação, o adversário nesta fase do torneio é o Flamengo, em duelo de ida e volta que tem início marcado para as 20 horas desta quarta-feira, no Maracanã, pela rodada de ida. A segunda partida ocorre daqui a uma semana, dia 7 de agosto, no Allianz Parque.

O time comandado por Abel Ferreira, que já vinha sendo questionado, vive momento ruim na temporada e causa desconfiança no torcedor. Tal fase rendeu cobranças duras do português ao elenco depois da derrota por 2 a 0 para o Vitória em casa.

"Queremos que entreguem tudo. Jogadores que entraram hoje, já disse na cara de cada um, acharam que por jogar esse jogo não jogariam o próximo. Acharam errado. É por pensar assim que talvez não joguem. Todos os jogos são finais, são importantes", comentou depois da partida.

Um motivo a mais para o desânimo palmeirense é a nova lesão de Estêvão, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo e sequer viajou para o Rio.

Abel tem, ainda, outros dois desfalques. Maurício não pode jogar a Copa do Brasil porque já entrou em campo no torneio pelo Internacional, e Murilo foi liberado para não viajar por motivos pessoais. Já Mayke é reforço para a equipe alviverde, uma vez que está recuperado de um edema muscular, com chances de tomar a posição de Marcos Rocha.

Palmeiras e Flamengo têm protagonizado grande rivalidade nos últimos anos, em meio a disputas por títulos. A última vitória palmeirense sobre os flamenguistas foi o 4 a 3 na final da Supercopa do Brasil do ano passado. Depois, foram dois empates e uma vitória por 3 a 0 para o clube rubro-negro, em duelos pelo Brasileirão.

O Flamengo chega mais consistente, ostentando o posto de líder do Brasileirão, e com três vitórias seguidas. Para enfrentar o Palmeiras, o técnico Tite deve ter ainda mais força em seu elenco, pois Bruno Henrique, desfalque há quatro jogos, e De La Cruz, baixa na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, estão recuperados de problemas físicos e devem estar disponíveis. A volta da dupla esvazia o departamento médico rubro-negro e deixa a equipe com força máxima.

No gol, os cariocas terão o jovem Matheus Cunha, conforme determinado em esquema de rodízio por competições de Tite. "A gente tem que ter critério e bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, é porque ele é um grande goleiro. Ano passado, quando tínhamos três, eu coloquei para a direção: a gente não pode ter três grandes goleiros, temos que ter dois e um menino emergente. O Rossi vem fazendo um grande campeonato, mas têm ali dois grandes goleiros."

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (Fifa-SC).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).