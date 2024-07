Atriz Nicole Kidman vira 'amuleto' do Brasil na Olimpíada de Paris-2024

O Brasil tem um "amuleto" para chamar de seu na Olimpíadas de Paris-2024. Engana-se, no entanto, quem acredita se tratar de um objeto especial ou de algum tipo de superstição. Na realidade, trata-se da atriz Nicole Kidman. Ao menos, é isso que acredita a torcida brasileira presente na capital francesa.

A atriz australiana, que estrelou filmes como "Moulin Rouge!" (2001) e séries como "Big Little Lies" (2017), está na França para assistir ao evento esportivo. Em suas redes sociais, ela compartilha sua experiência em Paris. Um fato curioso, no entanto, chamou atenção dos brasileiros: Nicole já presenciou duas medalhas do País nos Jogos Olímpicos.

No domingo, dia 28 de julho, a vencedora do Oscar assistiu ao bronze da skatista Rayssa Leal e, na terça-feira, viu o time brasileiro ficar em terceiro lugar na final feminina por equipes na ginástica artística. Foi a primeira medalha brasileira nesta disputa.

A presença da atriz nas duas conquistas se tornou motivo de piadas nas redes sociais e os brasileiros passaram a celebrar o "novo amuleto". No X, antigo Twitter, Kidman foi eleita como a "Mick Jagger reversa", uma brincadeira em referência à fama de pé frio do vocalista dos Rolling Stones.

Alguns usuários chegaram a marcar o perfil oficial do Time Brasil e sugerir que o órgão convidasse a celebridade para assistir aos eventos disputados por brasileiros. Dessa forma, o País contaria com a suposta sorte da atriz para competir e faturar ainda mais medalhas.