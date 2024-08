Flamengo arremata terreno do Gasômetro e inicia projeto para construção do novo estádio

O Flamengo arrematou nesta quarta-feira, em leilão no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, no Rio de Janeiro, o terreno do Gasômetro, que será utilizado na construção de sua nova arena. O valor investido pelo clube rubro-negro foi de R$ R$ 138.195.000,00.

Em entrevista ao site do clube, o presidente Rodolfo Landim comentou sobre o novo capítulo que começa a ser escrito na história do Flamengo.

"A gente fica feliz, mas mais aliviado, porque sabemos a responsabilidade de estar aqui trabalhando para atender o sonho de tanta gente. Sabemos o impacto positivo que uma notícia dessa pode Traer para o nosso torcedor. Sendo o clube de futebol com maior torcida, maior paixão do país, o limite é o céu", disse o presidente.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também esteve presente ao evento, assim como nomes que integram a cúpula rubro-negra como o vice-presidente geral Rodrio Dunshee, o vice de patrimônio Marcos Bodin, e ainda Marcos Braz, dirigente responsável pelo futebol do clube.

Paes enalteceu o passo dado pela diretoria e afirmou que construção do estádio vai ser um avanço para o futebol do Estado do Rio de Janeiro. "Um estádio para o Flamengo é bom para a cidade. Estamos fazendo uma transformação urbana fundamental pro Rio. Desde o início buscamos trazer equipamentos icônicos para o loca e esse estádio será muito bom para a cidade trazendo investimentos e melhorias", afirmou Paes.

O Flamengo foi o único a fazer uma oferta e arrematou o terreno pelo lance mínimo. A conquista também foi muito comemorada pelo vice-presidente, Marcos Braz. "Sem medo de errar, o presidente foi duas vezes campeão da Libertadores, duas do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Recopa, ganhou o mundo, mas o título mais importante de sua administração foi esse. Sentimento de dever cumprido dessa gestão. Vamos trabalhar até o final para deixar um Flamengo ainda melhor", afirmou o dirigente.