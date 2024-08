Ypiranga-RS e Caxias-RS vencem jogos atrasados e sobem na tabela da Série C

A noite de quarta-feira foi marcada por dois jogos atrasados na Série C do Campeonato Brasileiro, deixando a tabela cada vez mais equilibrada em número de jogos. Os gaúchos Ypiranga e Caxias bateram Náutico-PE e Confiança-SE, respectivamente, e subiram na classificação.

Agora, a competição tem só um jogo atrasado, justamente entre Ypiranga e Caxias, pela quinta rodada, que será disputado na quarta-feira (dia 7), às 19h, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Os outros 18 times possuem 15 jogos disputados.

No estádio dos Aflitos, no Recife (PE), Náutico e Ypiranga fizeram duelo direto pelo G-8. O time gaúcho venceu por 2 a 1, de virada, pela terceira rodada. O Ypiranga se consolidou no G-8, em sexto lugar, com 24 pontos, enquanto o adversário pernambucano segue com 18, em 11º lugar.

Já no Centenário, em Caxias do Sul (RS), o Caxias encarou o Confiança pela quarta rodada e venceu por 1 a 0 com um gol no minuto final. Agora com 15 pontos, o time gaúcho deixou a zona de rebaixamento, em 15º lugar. Os visitantes aparecem logo acima, em 14º, com 16 pontos.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Náutico-PE 1 x 2 Ypiranga-RS

Caxias-RS 1 x 0 Confiança-SE