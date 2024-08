A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta hoje o Japão, às 8h (de Brasília) pela segunda rodada do Grupo B da Olimpíada de Paris. Em caso de vitória, o Brasil estará classificado para as quartas de final. A expectativa, no entanto, é de jogo duro, já que a as japonesas levaram a melhor na semifinal da Liga das Nações, em junho, por 3 sets a 2.