Biles revela carinho por Rebeca Andrade antes de duelo na ginástica em Paris: 'Torço por ela'

Duas das principais candidatas à medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rebeca Andrade e Simone Biles estarão frente a frente nesta quinta-feira, na final do individual geral. Em uma entrevista ao Washington Post, a americana falou sobre sua relação com a brasileira.

As duas já foram vistas dançando juntas, conversando e ficando abismadas com a apresentação da adversária. "Eu realmente amo competir com Rebeca. Ela me impressiona. Eu sei que ela quer vencer, mas ela continuará torcendo por mim. E ela sabe que eu quero vencer, mas eu continuarei torcendo por ela", disse Biles.

Rebeca também nunca escondeu seu carinho por Biles. Em mais de uma oportunidade, ela já afirmou ter afeição pela atleta americana, que conquistou a medalha de ouro na competição por equipes, a mesma que a brasileira levou o bronze, ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira.

Além da prova de individual geral, Rebeca e Biles se enfrentarão também no salto (sábado), na trave de equilíbrio e no solo (ambas na segunda-feira). A americana é favorita, mas a brasileira já provou que pode surpreender e trazer uma ou mais medalhas para o País.

Além de Rebeca Andrade, o Brasil ainda terá Flávia Saraiva no individual geral, e Julia Soares na trave de equilíbrio. No masculino, a equipe brasileira teve apenas Diogo Soares no individual geral, que ficou na 23ª colocação.