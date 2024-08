Zé Roberto minimiza revanche contra Japão e alerta seleção de vôlei: 'Ainda não ganhamos nada'

O técnico Zé Roberto Guimarães certamente ficou bastante satisfeito com os 3 a 0 da seleção brasileira feminina de vôlei sobre o Japão nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta quinta-feira. As asiáticas haviam derrubado sua equipe nas semifinais da Liga das Nações, há 40 dias. O treinador, contudo, optou pelo profissionalismo e cobrou concentração para o complemento da competição: "Ainda não ganhamos nada."

A segunda vitória seguida na Olimpíada sem perder sets garantiu vaga antecipada ao Brasil nas quartas de final. O treinador, porém, mira o primeiro lugar do Grupo B e evita a euforia para manter a equipe com pés no chão antes da definição com a Polônia, no domingo.

"Nos Jogos Olímpicos, o tiro é muito curto. Temos que continuar trabalhando forte porque o objetivo é muito maior", cobrou Zé Roberto. "Não adianta achar que ganhando do Japão já fizemos a nossa parte. Não ganhamos absolutamente nada ainda", enfatizou, já mostrando o foco nas polonesas.

"A Polônia é um time que vai exigir muito de nós, e já temos de nos preparar para as quartas de final. Jogar bem contra a Polônia e conseguir outro resultado positivo seria muito importante. O equilíbrio é imenso."

Diferentemente do comandantes, as jogadoras não escondiam a satisfação pela vingança. "Só nós sabemos o quanto foi doída a derrota para elas na Liga das Nações. Elas têm um time incrível, que vem jogando muito bem, mas hoje fizemos o que precisava ser feito", comemorou a oposta Rosamaria. "Não deixamos elas jogarem soltas. Queríamos muito essa vitória, na nossa cabeça era ganhar ou ganhar. Agora é comemorar, mas comemorar pouco, porque já começamos a pensar na Polônia", frisou.

A levantadora Roberta também não escondia a euforia. "Jogar contra o Japão exige muito da gente, não só fisicamente como mentalmente. O saque faz toda a diferença contra o Japão e hoje ele entrou muito bem", reconheceu, antes de elogiar a postura do time.

"Estávamos muito focadas, porque sabemos que, se deixar, elas tomam as rédeas do jogo. Vi nosso time muito lúcido, sabendo o que fazer a cada momento do jogo", seguiu. "E por isso saio feliz e orgulhosa do que fizemos em quadra. Em termos de atitude e postura, saímos com uma nota quase 10."