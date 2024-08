O sonho da quarta medalha olímpica de Mayra Aguiar foi adiado. A judoca brasileira, de 32 anos, foi derrotada pela italiana Alice Bellandi, líder do ranking mundial da categoria até 78kg, na manhã de ontem, na Arena Campo de Marte, e foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No masculino, Leonardo Gonçalves foi derrotado por Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, no golden score, e foi eliminado na primeira fase.