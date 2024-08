Melhor resultado individual de Flavia

Flavia Saraiva também está fazendo história em Paris. A atleta é a segunda brasileira na história a ficar entre as dez melhores ginastas do mundo. Apesar de não subir ao pódio, a carioca comemorou seu resultado na decisão do individual geral.

"É a minha primeira final de individual geral em Olimpíadas. Eu estou muito feliz. Sei que essa Olimpíadas não foi minha melhor competição, mas estou muito emocionada de estar aqui e conquistar minha primeira medalha olímpica, mesmo com o supercílio aberto, com o olho roxo. Amo representar o Brasil. Não tem nada que me deixe mais orgulhosa do que estar aqui", declarou.