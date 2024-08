Ficou até barato

Depois de três jogos sem ser vazado, desde a estreia de Thiago Silva, que foi poupado no duelo de ontem, o sistema defensivo do Fluminense deixou a desejar e a equipe largou em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque perdeu para o Juventude por 3 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida da competição.

O Tricolor, aliás, saiu na frente logo aos três minutos, com Lima. Na etapa complementar, porém, a equipe de Caxias foi eficiente e virou a partida com gols de Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves. Já nos acréscimos, Thiago Santos apareceu para fazer o segundo do Flu e diminuir o prejuízo.

Em campo com um time misto, o Time de Guerreiros se acomodou ao abrir o placar no minutos iniciais e adotou uma postura defensiva.

A estratégia não foi das melhores. O time comandado por Jair Ventura fez valer o fator casa e abriu 3 a 1, com gols de Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves.

No apagar das luzes, Thiago Santos aproveitou cruzamento de Arias e aliviou a situação do Fluzão. Agora, o Time de Guerreiros vai ter que resolver no Maracanã, na próxima quarta-feira.