Ex-Palmeiras, Toninho Cecílio é o novo executivo de futebol do Botafogo-SP

Ex-zagueiro do Palmeiras, Toninho Cecílio é o novo executivo de futebol do Botafogo-SP para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista precisou achar um substituto para Juliano Camargo, que deixou o clube nesta quinta-feira. Toninho será apresentado ao elenco nesta sexta-feira.

"Estou muito feliz com o projeto e a oportunidade de trabalhar no Botafogo. Recebi ótimas referências sobre a estrutura e a organização do clube e já conheço o Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração, há muito tempo", disse.

Toninho também lembrou que tem um vínculo familiar com a cidade e com o clube. "O Botafogo é um time tradicional e com uma torcida apaixonada. Tenho muitos familiares na cidade e o meu irmão jogou nas categorias de base na década de 80."

Ex-zagueiro de Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e seleção brasileira, o profissional de 57 anos continuou no futebol depois de pendurar as chuteiras trabalhando como dirigente e também como treinador.

Fora de campo, Toninho Cecílio passou por Palmeiras, Vitória, São Caetano, Avaí, Criciúma, Fortaleza e Red Bill Bragantino. Recentemente, trabalhou como coordenador técnico da Portuguesa, conquistando o acesso à elite estadual depois de 7 anos, e, por último, como executivo de futebol do Guarani, em que ficou entre maio e julho deste ano.

O Botafogo luta contra o rebaixamento e abre a Z-4, em 17º, com 19 pontos, mesmo número da Chapecoense, 16ª colocada, mas com melhor saldo de gols (-3 a -10). O time paulista volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Coritiba no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 19ª e última rodada do primeiro turno.