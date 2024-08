Perfil oficial da Olimpíada comete gafe e confunde Rebeca Andrade com Rayssa Leal

O perfil oficial da Olimpíada de Paris-2024 no TikTok cometeu uma gafe e confundiu as brasileiras Rebeca Andrade e Rayssa Leal em uma postagem. Na rede social, a conta dos Jogos Olímpicos informou o pódio da final individual da ginástica artística, mas identificou a ginasta brasileira erroneamente.

Em um slide de fotos, Rebeca foi creditada como "Rayssa Leal", a skatista brasileira. Nos comentários, os usuários da plataforma se mostraram indignados como o erro. "Rayssa Leal?!", questionaram diversos perfis. "Eu achei que fosse algum perfil querendo engajamento, depois que vi que era a conta oficial das Olimpíadas", comentou outro seguidor. A postagem foi excluída após a repercussão negativa.

Na quinta-feira, Andrade garantiu a medalha de prata na final individual geral da ginástica, repetindo o resultado conquistado nos Jogos de Tóquio, em 2021. A medalha de ouro ficou com a americana Simone Biles e a bronze com Sunisa Lee, também dos Estados Unidos. Flávia Saraiva, também representante do País na disputa, terminou em nono lugar.

Tal resultado deu à guarulhense de 25 anos sua quarta medalha olímpica, o que a tornou a mulher com mais pódios em Olimpíadas na história do esporte brasileiro, superando a jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar.

Rayssa Leal também conquistou uma medalha em Paris, faturando o bronze no skate street feminino. Com o resultado, a garota de 16 anos conseguiu sua segunda medalha olímpica.