Calderano elogia rival e lamenta queda na semifinal: 'Não consegui achar o meu melhor nível'

Hugo Calderano não alcançou a sonhada vaga na final do tênis de mesa nesta sexta-feira. Favorito em sua semifinal, o brasileiro foi superado pelo sueco Truls Moregardh, grande surpresa da modalidade nesta Olimpíada, na semifinal. Ao fim da partida, ele exaltou o desempenho do rival e lamentou não ter apresentado seu melhor nível em Paris-2024.

"É difícil assimilar ainda. Tive várias chances e não consegui aproveitar. O sueco fez uma partida muito boa, de nível muito alto. Tentei achar as soluções. Não consegui sair do estilo dele. Ele usa muita variação, diferente de qualquer estilo do mundo. Tentei o tempo inteiro variar, mudar o jogo, ser mais agressivo, colocar mais efeito. Mas ele sempre conseguia se adaptar, do início ao fim. Ele realmente mereceu essa vitória. Não consegui achar o meu melhor nível", comentou.

Calderano admitiu estar incomodado com o resultado, apesar do feito histórico para o tênis de mesa do Brasil. Mas garantiu que estará recuperado emocionalmente a tempo de disputar a medalha de bronze, no domingo, contra o local Alexis Lebrun.

"A primeira coisa que estou sentindo é raiva. É normal, eu preciso ficar com bastante raiva e nervoso. Ainda tenho que disputar a medalha de bronze. Vai ser importante. Mas antes disso preciso assimilar essa derrota. Acho que é importante também deixar as emoções fluírem e depois voltar com a cabeça bem agressiva para disputar o bronze."

A disputa do bronze está marcada para as 8h30, pelo horário de Brasília. O brasileiro já projeto um jogo complicado pela frente, inclusive por ter a torcida contra. "Vai ser uma partida muito difícil, com certeza. Ele vai estar jogando em casa e está jogando num nível altíssimo. Com certeza será muito disputado", afirmou.