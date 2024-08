Djokovic despacha italiano e revê Alcaraz na final olímpica; Swiatek leva bronze

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz vão se encontrar em mais uma grande final. Nesta sexta-feira, os dois favoritos venceram seus adversários nas semifinais da chave de simples da Olimpíada de Paris-2024 e garantiram um novo capítulo desta rivalidade no mundo do tênis. A decisão está marcada para domingo, às 7 horas (horário de Brasília).

Djokovic e Alcaraz, atuais números dois e três do mundo, vêm decidindo grandes torneios nas últimas temporadas. Em Wimbledon, o espanhol levou a melhor com um contundente placar de 3 sets a 0. Ele já vinha do título de Roland Garros, no mesmo palco da Olimpíada - o sérvio abandonou antes das quartas de final na ocasião.

Para Djokovic, portanto, a final de domingo será uma revanche. E também a busca pelo sonho do ouro olímpico, que ainda não tem em incrível currículo de triunfos. É a única grande conquista que ele ainda não tem. Seu melhor resultado em Jogos Olímpicos é a medalha de bronze em Pequim-2008, há 16 anos. Em Tóquio, em 2021, ficou em quarto lugar. Já Alcaraz busca o ouro logo em sua primeira participação olímpica.

Como se tornou rotina na vida do espanhol, ele fez história por questões de precocidade em Paris-2024. O tenista se tornou o mais jovem da história a alcançar uma final masculina da modalidade, aos 21 anos e 91 dias. Antes o recordista era o americano Vincent Richards, com 21 anos e 123 dias, justamente na edição da Olimpíada de Paris-1924.

Para bater este recorde, Alcaraz superou e atropelou o canadense Felix Auger-Aliassime por duplo 6/1, em apenas 1h15min. Na sequência, Djokovic sofreu mais para despachar o italiano Lorenzo Musetti também por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h49min de confronto tenso na quadra central do complexo de Roland Garros.

SWIATEK FATURA BRONZE

Mais cedo, a polonesa Iga Swiatek faturou a medalha de bronze quase como um prêmio de consolação. A número 1 do mundo era a grande favorita a ficar com o ouro, principalmente após faturar em junho o tricampeonato de Roland Garros, mesmo palco da Olimpíada de Paris-2024. Nesta sexta, na disputa do terceiro lugar, ela superou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 67ª do ranking e algoz de Beatriz Haddad Maia na segunda rodada, por 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos de jogo.

A final feminina reunirá a chinesa Qinwen Zheng, algoz de Swiatek na semifinal, e a croata Donna Vekic, no sábado.

Nas duplas mistas, Auger-Aliassime e Gabriela Dabrowski levaram o bronze ao venceram os holandeses Demi Schuurs, parceira habitual da brasileira Luisa Stefani no circuito, e Wesley Koolhof por 6/3 e 7/6 (7/2).