Atleta do Brasil detona comentarista da Cazé TV após comentário de cunho sexual: 'Desrespeito'

A atleta brasileira de nado sincronizado, Gabriela Regly, publicou na noite de quinta-feira, um vídeo em suas redes sociais onde repudia um comentário de cunho sexual reproduzido pelo jornalista Guilherme Beltrão, que atua como apresentador da Cazé TV.

No programa exibido na noite de quinta, Beltrão falava sobre a participação de atletas sem chances de medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 e afirmou: "O camarada do nado sincronizado que não tem chance de medalhas tem que ir (para os Jogos Olímpicos) por dois objetivos: se superar e c... gente". A bancada do programa, composta por Casimiro Miguel, pelo ator Fábio Porchat, pela jogadora de vôlei Adenízia e pelo jornalista Igor Rodrigues, riem na sequência.

Gabriela fez a publicação pelo seu Instagram, onde reproduz o corte da Cazé TV e expõe sua indignação com a situação. "Isso é um completo absurdo. Isso é uma falta de respeito com o atleta, uma falta de respeito com a gente. Treinamos numa seleção brasileira para disputar um Pan-Americano, um mundial, um Sul-Americano, mais de oito horas por dia. A gente treina muito, a gente fica tão cansada que a gente não consegue sair para jantar com a nossa família no fim do dia (...) Por mais que a gente não tenha chance de medalha na Olimpíada, a gente está brigando pra representar o nosso país", disse.

Gabriela Regly foi medalhista de bronze no Pan-Americano de 2023 ao lado de Laura Miccuci no dueto do nado artístico. Neste ano, não conseguiu vaga nos Jogos de Paris. Ainda na gravação, Gabriela reforça que entende a realidade que os atletas olímpicos passam na preparação para a disputa da competição mundial e que, na verdade, o grande objetivo dos atletas é fazer história no esporte brasileiro.

"Eu passava mais tempo na piscina do que na minha cama, do que na minha casa. Eu passava mais tempo com as meninas (da equipe de nado) do que com a minha família. Então é muito triste escutar o que a gente teve que escutar. E eu tenho certeza que toda a comunidade do nado artístico pensa a mesma coisa que eu. Isso é um absurdo. Então, não, a gente não vai pra Olimpíada pra c... gente. A gente não vai para nenhuma competição pra c... gente. A gente vai pra representar o nosso País, para dar o nosso melhor. Para fazer história, como muitos atletas estão fazendo nessa Olimpíada".

O apresentador e um dos sócios da Cazé TV, Casimiro, se pronunciou na própria publicação da atleta, que marcou sua conta oficial do Instagram no post. O apresentador contesta Gabriela Regly afirmando que o programa não falava de atletas brasileiros que não se classificaram, e sim de um exemplo hipotético de atleta que não tem chance de conquistar uma medalha, como na modalidade do nado sincronizado. Além disso, reforçou que o vídeo publicado é um corte e que é preciso assistir o programa para ficar clara a intenção da fala e convidou o público para assistir à gravação.

"Ô minha gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de atletas brasileiros que não conseguiram a vaga. Estávamos falando sobre sexo na Vila Olímpica, dando um exemplo hipotético de um atleta de nado artístico que não tem chance de ser campeão e é eliminado rapidamente da Olimpíada. O que ele vai fazer depois? Curtir a Vila Olímpica", afirmou o apresentador.

Em, seguida, ele disse que em nenhum momento o comentário foi direcionado para os competidores que foram representar o Brasil nos Jogos de Paris.

"Demos diversos exemplos de brincadeira de várias modalidades, não estamos falando de atletas brasileiros. Só assistir ao vídeo completo que fica bem claro. Tem um corte de cinco segundos aí, por favor né. Estamos o dia inteiro na torcida pelo Brasil, divulgando os nossos atletas, sendo medalhistas ou não, e vocês realmente acham que vamos diminuir atletas brasileiros dessa forma? Poxa vida. Enfim, convido quem quiser assistir ao vídeo completo e ver que NÃO ESTAMOS sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético", escreveu Casimiro.