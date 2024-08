Carol e Bárbara venceram as holandesas Stam e Schoon por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/17 e 19/17. Com o resultado, elas avançaram em primeiro do grupo. No masculino, Evandro e Artur derrotaram os tchecos Perusic e Schweiner por 2 a 0 (21x18 e 21x16) e também estão classificados. Agora, os brasileiros aguardam para saber quem enfrentarão nas oitavas de final.