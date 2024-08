Primeiro ouro é de Bia Souza

Saiu a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, e a judoca Beatriz Souza foi a responsável por colocar o país no topo. A brasileira derrotou a israelense Raz Hershko, com um wazari, na final da categoria acima de 78 kg do judô e subiu ao lugar mais alto do pódio sob aplausos dos franceses.

Na final, bastaram apenas dois minutos de luta para a judoca brasileira conseguiu dar o golpe que seria decisivo, um wazari. Logo depois, ela evitou sofrer um ippon da israelense e, então, administrou a luta. As duas atletas ainda ficaram penduradas com duas punições nos segundos finais.

Ao fim da luta, Beatriz Souza não escondeu a emoção de ser campeã olímpica e chorou copiosamente ainda no tatame. Aos 26 anos, ela foi medalhista de bronze na categoria até 78kg no Pan-Americano de Santiago, em 2023, além de ouro no Campeonato Pan-Americano de Calgary 2023 e bronze no Mundial de Doha 2023.

Trajetória

A judoca brasileira estreou com uma vitória relâmpago nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao vencer Izayana Marenco, da Nicarágua, com um ippon em apenas 40 segundos de luta. Nas quartas de final, Beatriz superou a sul-coreana Hayun Kim com um waza-ari no golden score.

Já na semifinal, ela derrotou a líder do ranking, favorita ao ouro e dona da casa, a francesa Romane Dicko. Numa luta difícil, mas em que teve o controle a maior parte do tempo, a judoca conseguiu um ippon, novamente no golden score.