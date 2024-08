Atlético-MG busca pontos em Criciúma, em jogo despedida do atacante Eder

Ainda em uma posição bem abaixo do esperado, o Atlético-MG está há quatro jogos sem derrota no Brasileirão e vem de um empate com o CRB, por 2 a 2, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o objetivo de melhorar o seu posicionamento, o time mineiro volta a campo neste sábado diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, às 20h. Pelos lados do time carvoeiro, o confronto irá marcar a aposentadoria do atacante Eder.

O Atlético-MG aparece na nona colocação na tabela com 28 pontos. Nas últimas quatro rodadas, venceu três vezes e empatou uma. Já o Criciúma, que vivia um longo jejum, voltou a ganhar na rodada passada ao bater o Juventude por 2 a 1, e aparece na 12ª colocação com 21 pontos. Mas tem ainda dois jogos a menos em relação a grande maioria dos adversários.

O técnico Gabriel Milito deve fazer algumas mudanças no time mineiro. Ele não poderá contar com o zagueiro Lyanco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como Bruno Fuchs também deve ser poupado na defesa, o trio defensivo será formado por Saravia, Battaglia e Junior Alonso.

No meio-campo, Alan Franco e Bernard também podem ser poupados, e, com isso, Fausto Vera e Zaracho começariam jogando. No ataque, Hulk teve uma lesão constatada na panturrilha direito após o duelo contra o CRB na Copa do Brasil e será desfalque por cerca de um mês. Vargas começa jogando.

No mais, o departamento médico ainda tem o goleiro Everson, com uma fratura na mão e o atacante Alisson, com entorse com ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo, um caso grave.

No Criciúma, a atração é o atacante de 37 anos oficializou nesta semana a sua aposentadoria, devendo assumir o cargo de superintendente de futebol do clube catarinense. Após 13 anos atuando no exterior, com ênfase ao futebol da Itália, onde defendeu clubes como Sampdoria e Inter de Milão além da própria seleção italiana, ele voltou ao Criciúma em 2023, quando ajudou o clube a voltar à elite nacional. Eder deve atuar parte do jogo.

O técnico Claudio Tencati deve promover pelo menos duas mudanças no Criciúma em relação ao último jogo. O zagueiro Rodrigo levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque. Além dele, o volante Barreto vem sentindo dores no músculo posterior da coxa e será poupado. Com isso, Higor Meritão será titular no meio-campo.

Já o lateral-esquerdo Miguel Trauco foi baixa em alguns treinos durante a semana para trabalhos físicos, mas não preocupa para a partida. O departamento médico segue ainda com o meia Matheuzinho, além dos atacantes Arthur Caíke e Felipe Vizeu.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X ATLÉTICO-MG

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker e Trauco; Meritão, Newton, Hermes e Fellipe Mateus; Bolasie e Allano (Eder). Técnico: Claudio Tencati.

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Otávio, Fausto Vera (Alan Franco), Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Zaracho (Bernard); Paulinho e Eduardo Vargas. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Jonathan Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).