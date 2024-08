Com tabu, Vitória e Cuiabá fazem duelo direto na zona de rebaixamento do Brasileirão

O estádio Manoel Barradas, o Barradão, será palco de um duelo direto na zona de rebaixamento do Brasileirão neste sábado, quando a partir das 16h, o Vitória encara o Cuiabá, em jogo válido pela 21ª rodada da competição nacional.

Com 18 pontos, o time baiano abre a zona da degola, com apenas um de vantagem para o adversário, que aparece logo atrás. Quem vencer, pode sair do Z-4, dependendo dos resultados de Grêmio (18) e Corinthians (19).

O retrospecto entre os clubes é equilibrado. Em cinco jogos, o Vitória venceu duas vezes, contra uma do Cuiabá e mais dois empates. Entretanto, o time mato-grossense não venceu o duelo há quatro jogos. A última vez foi no primeiro encontro, em 2019, por 1 a 0. Desde então, foram duas vitórias baianas e mais dois empates.

Vindo de um triunfo grandioso por 2 a 0 sobre o Palmeiras fora de casa, o Vitória busca, enfim, sair da zona perigosa. O resultado em São Paulo quebrou uma série de quatro derrotas consecutivas do time comandado por Thiago Carpini, que quer usar o fator casa para voltar a vencer. Entretanto, o comandante terá alguns desfalques para o duelo direto. O lateral-esquerdo Lucas Esteves, que recebeu o terceiro amarelo, e o volante José Breno, expulso contra o Palmeiras, cumprem suspensão, enquanto Caio Vinícius ainda vive fase de transição e não joga, assim como Everaldo, que será poupado.

Além deles, o lateral-direito Willean Lepo, com desconforto no joelho, e o próprio Thiago Carpini, suspenso, também estão fora. Desta forma, o auxiliar Estephan Djian está à beira do campo. A boa notícia é que Carlos Eduardo e Jean Mota, que se recuperaram, estão relacionados.

Do outro lado, mesmo com o retrospecto recente desfavorável diante do adversário baiano e com uma sequência de duas derrotas consecutivas no campeonato, contra Fluminense (1 a 0) e Athletico-PR (2 a 1), o Cuiabá se apega ao fato de jogar no estádio onde conquistou a única vitória contra o Vitória, há quatro anos.

Além disso, o time mato-grossense voltará a ter força máxima. Lucas Fernandes, Derik Lacerda e Filipe Augusto foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição de Petit e devem ser utilizados.

A maior chance de retornar ao time titular é Derik, que pode formar trio de ataque com Isidro Pitta e Deyverson, tornando o time mais ofensivo e mudando a formação inicial.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CUIABÁ

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Léo Naldi (Luan); Matheusinho, Osvaldo e Janderson (Alerrandro). Técnico: Estephan Djian (auxiliar).

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denílson e Max; Isidro Pitta, Deyverson e Derik Lacerda. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - João Gobi (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).