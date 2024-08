Flamengo explica negociação com Gabigol: 'Como assinar por 5 anos com desempenho inferior?'

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, reuniu-se com o grupo "Advocacia Rubro-Negra", nesta sexta-feira, em uma churrascaria na zona sul do Rio de Janeiro, e, entre outros assuntos, foi questionado sobre o impasse em relação à renovação contratual do atacante Gabigol. O dirigente explicou que compreende a condição de ídolo do jogador, mas que sua queda de rendimento no último ano inviabiliza a extensão do contrato por longo prazo, como deseja o atleta. E que não vai comprometer as finanças do clube para segurá-lo.

"O grande problema é que, em 2023, o desempenho técnico dele foi muito inferior em relação aos anos anteriores e ele quer um contrato de cinco anos", afirmou Landim. "A responsabilidade é minha, vou assinar um contrato com o Gabigol de cinco anos com ele tendo um desempenho muito inferior ao que ele teve nos primeiros anos de Flamengo? Eu sei que a gente mexe com o lado da idolatria do jogador, o torcedor fica irado, mas não é ele que faz as contas do clube, não é ele que tem que pagar o salário até o fim do ano", comentou.

Segundo o presidente rubro-negro, o clube aguarda a resposta a uma proposta de renovação por um ano, o que incomodou o empresário do atacante. Com o encerramento do vínculo atual em dezembro deste ano, Gabigol já pode assinar com outro clube e aparece nos planos de Palmeiras e Corinthians. Landim admitiu que esse impasse cria um desgaste com o torcedor, mas que vai tomar a decisão que julga melhor para o clube.

"Dizer para mim que Gabigol foi importante para a história do Flamengo, vocês estão pregando para convertido, estou convicto disso. O problema, como gestor, é que a sua tomada de decisão é em cima da perspectiva que você vai ter. Não estou sentado naquela cadeira para tomar decisão em cima de gratidão", afirmou. "Meu papel, na verdade, é o seguinte: ele está pedindo isso. Se eu tiver que pagar isso para ele, será que tem outro jogador que poderia ter melhor desempenho?"

Na última quarta-feira, antes da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Maracanã, o abraço do jogador na mandatária palmeirense Leila Pereira chamou a atenção. Em maio, Gabigol causou polêmica ao vestir a camisa do Corinthians durante folga em sua residência. Embora o Flamengo acredite na renovação, os dois clubes demonstraram interesse em contar com seu futebol no próximo ano.