Zheng bate Vekic e fecha brilhante campanha com medalha de ouro no tênis feminino na Olimpíada

Qinwen Zheng é a grande campeã do tênis feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A jovem chinesa de 21 anos coroou a campanha brilhante na Phillipe Chatrier, a quadra central do complexo de Roland Garros, com triunfo sobre a croata Donna Vekic, parciais imponentes de 6/2 e 6/3 neste sábado, para garantir a medalha de ouro.

Empolgados com a campanha de Zheng, os chineses "invadiram" o complexo de Roland Garros para apoiar sua tenista prodígio. E deram show com bandeiras e adereços na cabeça e muita gritaria entusiasmada.

Sexta cabeça de chave em Paris e embalada após derrubar a favorita Iga Swiatek - levou o bronze - nas semifinais, a jovem chinesa de 21 anos começou a decisão com muita força e agressividade e logo abrindo 3 a 0 na final.

Com direito a ace e linda curta, a chinesa manteve o serviço para ampliar a 4 a 1, administrando a vantagem da quebra. Vekic, buscando se encontrar na partida, teve um break point no sétimo game para diminuir a desvantagem, mas não aproveitou, vendo a adversária abrir 5 a 2. Com quebra, sete fechado em 6 a 2.

A croata parecia entregue na partida. Sem paciência e sofrendo com a habilidade de Zheng, ficou novamente em desvantagem, desta vez por 2 a 0. A chinesa poderia repetir o primeiro set ao abrir 3 a 0 no serviço, mas Vekic buscou forças para devolver a quebra e se salvar no saque para empatar por 2 a 2.

A chinesa abriu vantagem de 4 a 3 sem problemas no serviço e abriu dois break points no oitavo game. Após pedido de silêncio para seus torcedores, não conseguiu aproveitar a gigante oportunidade. Na quarta chance na parcial, vibrou com a bola para fora da de Vekic e 5 a 3 no placar.

Zheng foi para o saque para fazer história em Paris. Abriu 40 a 15 após erros da europeia. Fechou com passada forte e se atirou à quadra para celebrar o título aos 1h45. Levantou mandando beijos à torcida. Vekic fica com a prata.

A campeã teve uma participação perfeita em Paris, perdendo somente dois sets. Largou com bicicleta (duplo 6/0) sobre a italiana Sara Errani, superou a holandesa Arantxa Rus, virou diante da americana Emma Navarro e contra a alemã Angelique Kerber, até somar seu grande resultado da carreira, com 6/2 e 7/5 diante de Swiatek.

DUPLAS MASCULINAS

A definição da final masculina de duplas veio no super tie-break. Os australianos Matthew Ebden e John Peers ganharam a medalha de ouro diante dos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek de virada, parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/1) e 10/8.

Na luta pelo bronze, após perderam seis match points, os americanos Tommy Paul e Taylor Fritz garantiram a medalha ao fechar em 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 sobre os checos Tomas Machac (levou o ouro nas duplas mistas) e Adam Pavlasek.

MEDALHA DE OURO E BEIJO

Separados há pouco mais de duas semanas, os checos Katerina Siniakova e Tomas Machac conquistaram a medalha de ouro nas duplas mistas. Na comemoração, assim que se sagraram campeões olímpicos, os ex-namorados "reataram" com um beijo, ainda no saibro de Roland Garros. Eles estavam juntos desde 2021 e anunciaram a separação durante o Torneio de Praga, na República Checa.

Pela proximidade com os Jogos, Siniakova e Machac decidiram disputar o torneio juntos, como dupla, mesmo após o término do relacionamento. Na decisão, venceram a dupla chinesa Zhang Zhizhen e Wang Xinyu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/8. Ainda em quadra, se abraçaram e celebraram a conquista, emocionados, com um beijo.

Após a conquista, questionados sobre o futuro do relacionamento - se iriam, de fato, reatar -, os checos não deram muitos detalhes. "Essa é nossa vida pessoal, vocês não precisam saber sobre. Gostamos quando estão confusos", brincou a tenista.

A dupla já havia disputado dois torneios juntos desde o início do relacionamento. Em 2022, no Aberto da Austrália, e neste ano, no Aberto da França. Em ambos os casos, foram derrotados nas fases iniciais dos torneios.Q