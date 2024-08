Brasil enfrentará EUA nas quartas do vôlei masculino um mês após derrota na Liga das Nações

O Brasil também vai encarar os Estados Unidos nas quartas de final do vôlei masculino na Olimpíada de Paris-2024. Melhor terceira colocada, a seleção brasileira terá pela frente os americanos, que ficaram em segundo na classificação geral da fase de grupos. O mesmo já havia acontecido com o basquete masculino.

Por enquanto, o único time com 100% de aproveitamento é a Itália, que venceu seus três jogos e somou seis pontos após derrotar a Polônia por 3 sets a 1 e jogou os Estados Unidos no caminho do Brasil. Os italianos se consolidaram como donos da melhor campanha e vão encarar o Japão, time com o pior retrospecto entre os classificados.

No Grupo B da primeira fase, o Brasil perdeu as duas primeiras partidas, para Itália por 3 a 1 e Polônia por 3 a 2, mas ganhou do Egito com tranquilidade, com 3 a 0. A seleção chegou a quatro pontos e se consolidou na terceira posição da chave, à frente dos outros terceiros colocados da Olimpíada.

Já os Estados Unidos venceram os três jogos que disputaram em Paris até agora: 3 a 0 sobre a Argentina, 3 a 2 contra a Polônia e 3 a 1 diante do Japão. Encerraram como líderes do Grupo C e, na classificação geral, só ficaram atrás dos italianos, que levaram vantagem por não terem ganhado nenhum jogo no quinto set.

Em 20 de junho deste ano, a seleção brasileira foi derrotada por 3 a 2 para os Estados Unidos, com parciais de 25/21, 18/25, 25/21, 22/25 e 15/9 no tie-break. A partida, bastante disputada, ocorreu em Manila, nas Filipinas, pelo Grupo 6 da Liga das Nações. Se passarem pelos EUA, os brasileiros vão encarar o ganhador de Eslovênia x Polônia na semifinal.