Nova Iguaçu e Lusa avançam

Pela segunda fase do Brasileirão da Série D, o Nova Iguaçu empatou ontem em 2 a 2, com o Crac-GO, no Estádio Laranjão, na Baixada Fluminense, e avançou para as oitavas de final. Andrey Silva e Yan Maciel fizeram os gols da classificação do time do Rio. Jeremias e Dias descontaram para os goianos.

Agora, o Orgulho da Baixada vai enfrentar a Inter de Limeira-SP nas oitavas de final da Série D. Após um 0 a 0 em Santa Cruz do Sul, o time do interior paulista empatou ontem em 1 a 1 com o Avenida-RS, mas venceu nos pênaltis por 8 a 7, em São Paulo.

Já a Portuguesa avançou com requintes de emoção. Após um empate sem gols no primeiro jogo, a Lusa venceu o Mixto-MT por 2 a 0, ontem no Luso-Brasileiro. Wandinho abriu o placar, com Marcelo Toscano carimbando a vaga nos acréscimos.

A Lusa agora espera Maringá-PR ou Novo Hamburgo-RS. No duelo de ida, o time paranaense venceu por 4 a 2 e pode até perder por um gol de diferença, hoje, em casa, que irá avançar para enfrentar o time da Ilha do Governador.