Gabi Portilho destaca força do elenco após vaga na semi dos Jogos de Paris-2024: 'Foi na raça'

Alívio, superação e uma incrível sensação de dever cumprido. A sofrida campanha da seleção brasileira feminina de futebol na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 teve um desfecho dos sonhos para as atletas do Brasil. Sem Marta, suspensa pela expulsão contra a Espanha, e diante da anfitriã França, a classificação para a semifinal do torneio foi recompensadora.

"Foi muito especial e estou feliz pelo objetivo conquistado. Todo o time se entregou para conseguir a classificação. Foi na raça, na força do elenco. E agradeço a confiança que o técnico Arthur Elias teve em mim. Sem ele, não teria conseguido", afirmou a atacante do Corinthians.

No embalo da classificação, a autora do gol da vitória de 1 a 0 sobre as francesas se deixou levar pela empolgação ao ser questionada sobre o duelo da semifinal, diante da Espanha, seleção que derrotou o Brasil na fase de grupos. "É revanche contra a Espanha? Então vamos com tudo para cima delas", disse.

Peça importante no esquema do técnico Arthur Elias, a goleira Lorena admitiu o peso que o time tirou "das costas" com a vaga na semifinal. Ela agora pede foco e afirmou que o elenco está amadurecido. "Nós vamos comemora bastante essa vitóia por tudo que trabalhamos e sofremos. Treinamos muito duro aqui dentro", disse.

Ausente da partida, Marta foi lembrada pela meio-campista após a partida. "Jogamos pela Marta, (suspensa) e também pela Antonia (fora do restante da competição por causa de uma fratura na fíbula da perna). A oportunidade veio e nós conseguimos chegar na semifinal".