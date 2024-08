Botafogo-SP quebra jejum, vence o Coritiba e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP e Coritiba se enfrentaram neste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. Após grande segundo tempo, o time paulista levou a melhor pelo placar de 2 a 0.

Os donos da casa colocaram ponto final à sequência de sete jogos sem vencer: eram três empates e quatro derrotas desde o 1 a 0 sobre o Operário-PR em 22 de junho. Os visitantes não vivem situação muito melhor, tanto que estrearam o técnico Jorginho para, quem sabe, continuar sonhando com acesso, mas seguem sem vitórias fora de casa na Série B.

Com o triunfo, o Botafogo-SP foi a 22 pontos e aparece em 15º na tabela de classificação, fora da zona de rebaixamento, atualmente composta por Chapecoense e Brusque, com 19, Ituano, com 13, e Guarani, com 11. O Coritiba, por outro lado, é o 13º, com 23. A faixa de acesso tem Santos, com 34, Novorizontino e América-MG, com 30, e Sport, com 29.

O primeiro tempo foi equilibrado, com muita disposição, porém, com poucas finalizações. O Coritiba ameaçou primeiro aos 17 minutos. Após escanteio, houve um leve desvio de cabeça de Figueiredo na primeira trave e a bola ainda tocou na trave do outro lado.

Mas o lance que causou polêmica aconteceu aos 37 minutos, quando o árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) marcou pênalti do zagueiro Fábio Sanches em cima de Éberth. A falta existiu a favor dos visitantes, porém, o VAR demorou quatro minutos para apontar que o atacante estava impedido.

O pênalti e o cartão amarelos para Fábio Sanches foram anulados. O Botafogo-SP, efetivamente, só assustou em um chute de Alexandre Jesus, já nos acréscimos, e que o goleiro Pedro Morisco espalmou para o lado.

A etapa final começou lenta, apesar das alterações dos técnicos de ambos os lados. O primeiro lance com algum perigo foi aos 12 minutos, quando Matheus Frizzo parou em boa defesa do goleiro João Carlos. Depois, o goleiro Pedro Morisco deixou a meta e parou boa enfiada para Alexandre Jesus.

O duelo foi resolvido rapidamente, porém, a partir dos 20. Alexandre Jesus fez cruzamento da esquerda, Gustavo Bochecha fez o desvio de cabeça para trás, e a bola pegou na mão de Jamerson. Após alguma indefinição, a arbitragem confirmou o pênalti. Douglas Baggio, com categoria, abriu o placar para os donos da casa aos 22 minutos.

O Botafogo-SP ampliou na sequência. Baggio cruzou escanteio pelo lado direito, Lucas Dias subiu mais do que toda a defesa e cabeceou com estilo, na gaveta esquerda. O Coritiba quase diminuiu logo depois, aos 28. Lucas Ronier foi acionado dentro da área e bateu tirando tinta do travessão. Depois disso, o jogo esfriou o e o time paulista segurou a vantagem.

As duas equipes voltam a campo na semana que vem para a abertura do returno da Série B. O Botafogo-SP visita o América-MG, às 21h30 de sexta-feira (9), em Belo Horizonte (MG), na Arena Independência. O Coritiba recebe a Ponte Preta, às 16h de domingo (11), no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 2 X 0 CORITIBA

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Fábio Sanches, Matheus Costa (Gustavo Bochecha) e Bernardo Schappo; Thássio (Emerson Ramon), João Costa, Filipe Soutto (Carlos Manuel) e Patrick Brey; Douglas Baggio, Toró (Lucas Dias) e Alexandre Jesus (Bruno Marques). Técnico: Paulo Gomes.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel (Maurício Antônio), Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Sebastián Gómez (Matheus Bianqui), Morelli, Lucas Ronier e Matheus Frizzo; Figueiredo (Vini Paulista) e Éberth (Brandão). Técnico: Jorginho.

GOLS - Douglas Baggio (pênalti), aos 22, e Lucas dias, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fillipe Soutto e Toró (Botafogo-SP); Rodrigo Gelado e Thalisson Gabriel (Coritiba).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 38.915,00.

PÚBLICO - 2.702 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).