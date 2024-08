Ana Sátila e Pepê Gonçalves se classificaram para disputar as eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No caiaque cross feminino, a brasileira precisou ir para repescagem para garantir a vaga. No masculino, o brasileiro se classificou direto. A fase eliminatória está prevista pra hoje. A prova de Ana Sátila está agendada paras 11h45 (de Brasília). No masculino, a prova começa às 10h30.