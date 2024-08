Jogo desastroso

Com um time bastante modificado, o Flamengo teve uma atuação ruim e perdeu para o São Paulo por 1 a 0, na noite de ontem, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Calleri, aos 16 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo. Com o resultado e a vitória do Botafogo, o Rubro-Negro deixou a liderança.

O Flamengo fez um primeiro tempo bem abaixo no Morumbi. Ao longo de todo o primeiro tempo, o Rubro-Negro viu o São Paulo ditar o ritmo e criar chances claras de gol. O Tricolor, no entanto, não conseguiu aproveitar as oportunidades.

A equipe de Tite até conseguiu chegar ao campo de ataque em determinados momentos durante o primeiro tempo, mas foi insuficiente para tirar o zero do placar. Não por acaso, o goleiro Rafael sequer foi exigido.

No intervalo, o treinador colocou Gerson vaga de Bruno Henrique. A mexida parecia ter surtido efeito, já que o Flamengo criou duas boas chances em menos de dez minutos, com Wesley e Léo Ortiz.

A sequência acordou o São Paulo, que cresceu no segundo tempo e, dessa vez, não desperdiçou. Aos 16 minutos, Wellington Rato cobrou escanteio e levantou a bola na medida para Calleri cabecear no ângulo de Rossi.