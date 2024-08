Botafogo-PB e Athletic-MG antecipam suas vagas na segunda fase da Série C do Brasileiro

Na disputa direta pela liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo-PB e Athletic-MG venceram seus jogos neste sábado pela 16.ª rodada e, de quebra, confirmaram de forma matemática as suas presenças na segunda fase da competição.

No Almeidão, em João Pessoa(PB), num jogo movimentado, o Botafogo-PB virou em cima do Figueirense por 3 a 2. Com isso, chegou aos 35 pontos, mantendo a liderança isolada. O time catarinense continua em oitavo, com 22 pontos, porém, podendo perder a posição até o término da rodada. Vinícius Leite e Jô, duas vezes, marcaram para o time paraibano, enquanto Camilo e Alisson Santos anotaram para o Figueirense.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos no segundo tempo, quando um grupo de torcedores invadiu o campo para fugir de um spray de pimenta ativado num setor da arquibancada.

Na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), o Athletic-MG passou com tranquilidade pelo Confiança por 3 a 0, com dois gols de Douglas Pelé e outro de Lucas Mineiro. Vice-líder com 33 pontos, o time mineiro está garantido para seguir brigando pelo acesso. Com 16 pontos, em 14.º, o Confiança continua preocupado com a ameaça de rebaixamento.

No estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda deixou de carimbar sua vaga ao empatar por 1 a 1 com o Tombense. Mas o time fluminense segue em terceiro lugar, com 30 pontos, e virtualmente garantido na próxima fase. O time mineiro, com 22 pontos, em nono lugar, continua na briga por uma vaga. Os gols saíram no segundo tempo. Pedro Oliveira abriu o placar para o visitante, enquanto Vini Oliveira, aos 43 minutos, deixou tudo igual.

No Frasqueirão, em Natal (RN), o São José-RS viu praticamente terminar a sua esperança de continuar na Série C ao empatar sem gols com o ABC. Depois de sofrer com as enchentes no sul, o time gaúcho não conseguiu se organizar e com apenas seis pontos é o lanterna. O ABC continua em posição intermediária, com 18 pontos, em 12.º.

A rodada segue no domingo, com mais quatro jogos. A partir das 16h30, o Londrina encara o Floresta, no Estádio do Café, simultaneamente a Ypiranga e Ferroviária, no Colosso da Lagoa. Pouco mais tarde, às 19h, é a vez de São Bernardo e Caxias se enfrentarem no Primeiro de Maio, enquanto CSA e Náutico medem forças no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

No dia seguinte, às 19h, o Ferroviário-CE pega o Sampaio Corrêa no estádio Presidente Vargas e a partir das 20h, Remo e Aparecidense fecham a rodada no Baenão.

CONFIRA OS JOGOS DA 16.ª RODADA:

Sábado

Botafogo-PB 3 x 2 Figueirense

Volta Redonda 1 x 1 Tombense-MG

ABC 0 x 0 São José-RS

Athletic-MG 3 x 0 Confiança-SE

Domingo

16h30

Londrina x Floresta-CE

Ypiranga x Ferroviária

19h

São Bernardo x Caxias

CSA x Náutico

Segunda-feira

19h

Ferroviário-CE x Sampaio Corrêa

20h

Remo x Aparecidense-GO