Inter de Limeira avança nos pênaltis e Série D confirma seis mandantes na terceira fase

Os seis primeiros classificados às oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro foram definidos, neste sábado, quando aconteceram seis jogos da rodada de volta da segunda fase. Os seis mandantes confirmaram as suas vagas, inclusive, a Inter de Limeira, um dos representantes de São Paulo nesta fase (o outro é o Água Santa).

Dois times precisaram decidir a vaga nos pênaltis. Em Limeira, Internacional-SP e Ypiranga-RS empataram por 1 a 1 no tempo normal e como já tinham empatado sem gols no Sul a definição foi na cobrança de pênaltis. Vitória paulista por 8 a 7.

Em Rondônia, Porto Velho-RO e River-PI empataram por 0 a 0, depois do empate por 2 a 2 em Teresina (PI). Nos pênaltis, o Porto Velho venceu por 5 a 4.

Apenas o Nova Iguaçu-RJ estava em vantagem porque tinha vencido fora por 1 a 0, o CRAC, de Catalão (GO). Em casa, o time fluminense segurou o empate por 2 a 2. Os outros jogos tinham empatado na primeira rodada.

Agora em casa, o Manauara-AM atropelou por 5 a 2 o Tocantinópolis-TO, após empate sem gols em Tocantins. No Ceará, o Iguatu-CE fez 2 a 1 no Jacuipense-BA e ficou com a vaga porque na ida os dois tinham empatado sem gols. No estádio Luso-Brasileiro, no Rio, a Portuguesa venceu por 2 a 0 o Mixto-MT e confirmou a classificação porque na ida tinha empatado por 0 a 0.

A rodada de volta acontece domingo com 10 jogos, quando serão definidos mais 10 classificados e os oito confrontos das oitavas. Por enquanto apenas um confronto está definido, entre Nova Iguau-RJ e Inter de Limeira-SP.

Em todo o mata-mata, a decisão vai para os pênaltis em caso de empate no placar agregado. Apenas os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C.

CONFRONTOS DE VOLTA DA 2.ª FASE:

SÁBADO

Nova Iguaçu-RJ 2 x 2 Crac-GO (Ida: 1 x 0)

Inter de Limeira-SP 1 (8) x (7) 1 Avenida-RS (Ida: 0 x 0 )

Manauara-AM 5 x 2 Tocantinópolis-TO (Ida: 0 x 0)

Iguatu-CE 2 x 1 Jacuipense-BA (Ida: 0 x 0)

Porto Velho-RO x River-PI (Ida: 2 x 2)

Portuguesa-RJ 1 x 0 Mixto-MT (Ida: 0 x 0)

DOMINGO

15h30

Brasiliense-DF x Real Noroeste-ES (Ida: 2 x 0)

16h

Cianorte-PR x Costa Rica-MS (Ida: 3 x 1)

Anápolis-GO x Itabuna-BA (Ida: 0 x 1)

Brasil-RS x Água Santa-SP (Ida: 2 x 1)

Treze-PB x ASA-AL (Ida: 1 x 1)

Itabaiana-SE x Atlético-CE (Ida: 0 x 1)

Retrô-PE x América-RN (Ida: 1 x 1)

Maranhão-MA x Manaus-AM (Ida: 1 x 1)

Altos-PI x Princesa do Solimões-AM (Ida: 1 x 1)

18h30

Maringá-PR x Novo Hamburgo-RS (Ida: 4 x 2)