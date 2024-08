Série B tem três jogos e Novorizontino na briga para continuar atrás do Santos

Há oito jogos sem perder e na briga direta pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino volta a atuar diante de sua torcida, neste domingo, quando recebe o Goiás, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) pela 21ª rodada.

Com 30 pontos, o Novorizontino começou a rodada na vice-liderança, somente atrás do líder Santos, e na rodada passada fez 3 a 1 no Paysandu, fora de casa. O Goiás, que tem um jogo a menos em relação a maioria dos adversários, é o nono com 25 e nas duas últimas partidas que disputou venceu o Guarani por 3 a 2 e empatou por 1 a 1 com o CRB.

Outros dois jogos acontecem domingo. No mesmo horário, Operário-PR e CRB fazem um duelo direto de meio de tabela, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Os donos da casa somam 26 pontos e vêm de dois jogos sem vitória, portanto, buscam a reabilitação. Já o rival vem logo abaixo com 24, mas está defende a série de quatro jogos de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates.

Mais cedo, às 16h, Ponte Preta e Avaí se encontram no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time campineiro vem de altos e baixos dentro da Série B e com 23 pontos, quer seguir longe da zona de rebaixamento. Mas, como mandante, vai tentar sua sexta vitória consecutiva, até para pagar a última derrota - 3 a 1 para o Sport. Já o time catarinense não sabe o que é vencer há oito jogos, tem 25 pontos e quer virar o turno em boas condições de brigar pelo G-4.

A rodada será encerrada com mais jogos nos próximos dias, dois na segunda-feira e um na terça. Dentre os paulistas, o Mirassol visita a Chapecoense, na Arena Condá, e o Guarani tenta embalar a segunda vitória seguida diante do Ceará, fora de casa.

Confira os jogos da 19ª rodada:

DOMINGO

16h

Ponte Preta x Avaí

18h30

Novorizontino x Goiás

Operário-PR x CRB

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Chapecoense x Mirassol

21h

Vila Nova x Paysandu

TERÇA-FEIRA

21h

Ceará x Guarani