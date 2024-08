Grêmio vai usar reservas contra o Athletico-PR de olho no jogo de volta da Copa do Brasil

Depois da Copa do Brasil, Grêmio e Athletico-PR voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 21ª rodada. O time gaúcho, porém, deve poupar vários jogadores, mas segue com o mesmo objetivo: continuar fora da zona de rebaixamento.

O Grêmio está há três jogos sem perder, sendo duas vitórias, o que deixou o time com 18 pontos. Além disso, segurou um empate sem gols em São Paulo com o Corinthians na última quarta-feira pelas oitavas da Copa do Brasil. Como visitante no Brasileirão, porém, ainda não venceu, somando dois empates e seis derrotas.

O técnico Renato Gaúcho vai priorizar a Copa do Brasil, em que faz o segundo jogo diante do Corinthians na próxima quarta-feira. Assim, poupará quase todo o time titular. Reforços recém-chegados, como Monsalve, Aravena e Arezo, devem ganhar chance, assim como o goleiro Rafael Cabral.

Renato Gaúcho deixou claro que um dos motivos para poupar o time é o gramado sintético da Ligga Arena. "Pior veneno é a grama sintética. Os jogadores precisam se unir porque a conta vai chegar. Para torcer o tornozelo é fatal. Falo para eles, precisam abrir a boca porque é terrível. Daqui a pouco sofre lesão e fica um ano parado. Os jogadores têm que cobrar dos presidentes."

Apesar de vitórias em outras competições, o Athletico não vence em casa pelo Brasileirão há quatro rodadas, sendo duas derrotas seguidas. No último jogo, fora de casa, superou o Cuiabá por 2 a 1 e chegou a 28 pontos, perto do G-6.

Como venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 pela Copa do Brasil, o técnico Martín Varini não tem tanta preocupação assim em relação a poupar jogadores. Embora possa preservar um ou outro nome, a base será a mesma. Certo é que não poderá contar com o lateral Léo Godoy, suspenso. Ele, porém, perdeu espaço e o setor vem sendo ocupado por Erick, que é volante de origem.

Mesmo com o avanço na Copa do Brasil, Varini enxerga que o time ainda pode melhorar. "Vejo um time que segue crescendo, jogadores que estão com muita vontade de defender essa camisa colocando toda sua energia em campo. Isso me deixa muito feliz, mas ainda temos muito para melhorar."

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR X GRÊMIO

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

GRÊMIO - Rafael Cabral; Fábio, Kannemann, Gustavo Martins e Mayk; Dodi, Pepê e Monsalve (Aravena); Nathan Fernandes, Gustavo Nunes e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Matheus Candançan (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).